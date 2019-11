JOURNÉE DE L'ÉLEVAGE / Les écoles de Mbacké vaqueront toute la journée du jeudi pour des raisons de sécurité des élèves.

En raison de la journée de l'élevage qui sera célébrée demain jeudi 28 novembre 2019 à Kaël, un décret préfectoral vient de décider de la fermeture des écoles du département pendant 24 heures. La nouvelle est parvenue aux chefs d'établissement ce matin du mercredi.



L'objectif est de minimiser les risques d'insécurité des élèves dont l'essentiel vient de Touba et des quartiers périphériques du département. L'autorité estime que la présence du Président Macky Sall, suscitera des vagues de mobilisation exceptionnelle et provoquera une pénurie de véhicules et des embouteillages.