Investissements au Sénégal : Les points négatifs soulevés par le Département d'État américain

Bien que le Département d'État américain salue de nombreux aspects positifs pour les investisseurs étrangers au Sénégal – tels que sa démocratie, la qualité de ses infrastructures et sa politique d'investissement – il met également en lumière plusieurs défis persistants qui freinent l'attractivité du pays selon la revues "ConfidentielDakar".



Obstacles majeurs à l'investissement

Dans une note sur le Sénégal, le Département d'État indique : "Malgré les nombreux atouts du Sénégal, d'importants défis subsistent. Les investisseurs citent parfois comme obstacles une administration fiscale lourde et imprévisible, des procédures douanières complexes, des obstacles bureaucratiques, des pratiques opaques en matière de marchés publics, un système judiciaire inefficace, un accès insuffisant au financement et un marché du travail rigide et peu qualifié."



Coûts élevés et défis sociaux

La note souligne également que "les coûts élevés de l'immobilier et de l'énergie, ainsi que le coût élevé des intrants manufacturiers, freinent également la compétitivité du Sénégal." Enfin, les "niveaux élevés de chômage et de sous-emploi, en particulier parmi la forte population jeune du pays, représentent un défi social et économique à long terme."



Ces points négatifs, identifiés par le Département d'État américain, mettent en évidence les domaines sur lesquels le Sénégal doit encore travailler pour optimiser son environnement des affaires et attirer davantage d'investissements étrangers.