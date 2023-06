Interdiction de circulation des motos : l’association des coursiers et livreurs de Dakar en a ras-le-bol des arrêtés incessants et interpelle l’Etat et l’opposition.

Pour des raisons de sécurité, lors de chaque manifestation ou lorsque le leader du parti Pastef est convoqué devant la justice, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs est interdite par le gouverneur dans le Département de Dakar. À cet effet, les coursiers et livreurs de Dakar que l’on appelle souvent les thiak-thiak en font les frais.



Ainsi, lors d’une conférence de presse organisée par l’association des coursiers et livreurs de Dakar ce 31 mai 2023, les thiak-thiak men de la capitale ont lancé un appel de détresse à l’Etat et à l’opposition. Dans une déclaration adressée à l’Etat, à l’opposition et à l’opinion publique, les livreurs et coursiers de Dakar ont manifesté leur ras-le-bol par rapport aux arrêtés incessants qui leur portent préjudice alors qu’ils ne sont ni des bandits ni des manifestants. Ces derniers assurent que leur seul but est de travailler et de subvenir aux besoins de leurs familles avec les motos qu’ils conduisent.



Par ailleurs, l’association des coursiers et livreurs de Dakar interpelle l’Etat et l’opposition à avoir plus de considération à leur égard et demande au chef de l’Etat de les aider à régulariser les thiak-thiak