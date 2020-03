Huawei, partenaire stratégique du Sénégal en TIC

L’année 2019 n’a pas été de tout repos pour le géant chinois en télécommunications Huawei. Malgré les défis et pressions internationales, Huawei a obtenu des résultats assez remarquables; en effet son chiffre d’affaires au cours des trois premiers trimestres a atteint les 610,8 milliards de CNY, son Chiffre d'affaires prévisionnel au cours de l’année 2019 atteindra120 milliards USD. Avec plus de 240 millions de smartphones vendus en 2019, la firme a gagné 17.6% de la part du marché globale, consolidant ainsi sa position de deuxième fabricant mondial de smartphone (données d’IDC). Huawei, l’un des plus grands fournisseurs mondial de matériels de télécommunication, s’est implanté au Sénégal à partir de 2005, et a travaillé en étroite collaboration avec l’Agence de l’informatique de l’État (ADIE), chargée de doter l’État Sénégalais d’un accès à internet haut débit et autonome. Parmi leurs réalisations, la construction de 4500 km de fibre optique et l’obtention d’un data center, utilisé aujourd’hui par l’ensemble des administrateurs.

Huawei est également fournisseur d’opérateurs locaux. «Il était naturel de se tourner vers Huawei, un allié et partenaire de confiance qui connait parfaitement les spécificités de l’opérateur de téléphonie mobile» selon M. Tarig Rahmamtalla, directeur général d’Expresso au Sénégal. Depuis son implantation au Sénégal, l’entreprise chinoise s’engage activement dans la responsabilité sociale qui incombe à toutes les grandes entreprises, en mettant l’accent sur la formation de nouveaux talents en TIC.

Ainsi, initiée en 2019, la compétition ICT lancée par Huawei a attiré plus de 800 étudiants à la première édition, puis plus de 1200 étudiants en 2020. Durant la première édition en 2019, 3 parmi les meilleurs étudiants ont été choisis pour participer à la compétition internationale organisée en Chine. Cette année, ce sont 6 étudiants, divisés en deux équipes, qui représenteront le Sénégal sur la scène régionale de l’Afrique du Nord, en Juin. Dans l’optique de former de nouveaux jeunes talents en TIC, de dynamiser le secteur technologique local et de renforcer l’industrie des TIC, Huawei a signé des accords en partenariat avec sept universités sénégalaises, faisant de ces dernières des académies de certifications Huawei. Acteur important dans le développement de l’économie numérique du Sénégal, Huawei a, sans doute, gagne la reconnaissance des autorités étatiques.

Lors d’une audience avec la délégation de Huawei au Sénégal dirigée par M. Alvin Gong, Directeur Général Adjoint (Carrier Business), Mme Ndèye Tické Ndiaye Diop, Ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications a félicité Huawei pour ses résultats remarquables et a salué toutes les actions réalisées par l’entreprise dans le cadre de la Responsabilité Sociétale d’Entreprises(RSE). Selon le ministre, ces actions sont en phase avec la vision du Chef de l’Etat qui, à travers son programme Yoonu Yokkuté, vise le véritable développement du Sénégal avec comme principales priorités les jeunes, les femmes et le monde rural.