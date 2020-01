Hommage à Cheikh Bacar Diagne (Par Ibrahima Macodou Fall)

Un Grand Thiessois s’en est allé !



Cheikh Bacar Diagne était un Homme Bon et plein d’Humanité.



Il a constamment veillé à l’unité des Thiessois et à la cohésion nationale.



Il a été toujours aux cotés des plus faibles et des plus démunis pour leur apporter soutien et protection.



Cheikh Bacar Diagne était un Grand Thiessois.



Il était un esprit libre, ancré dans notre culture, et fondamentalement croyant.



Il rassemblait les Thiessois dans leurs diversités et quelles que soient leurs convictions politiques.



Cheikh Bacar Diagne était un Homme engagé et avait le courage de ses idées



Il a su exprimer son amour pour la Patrie durant toute sa vie en œuvrant de près ou de loin aux cotés des élus et des acteurs économiques, afin qu’ils réussissent leurs missions pour le seul bénéfice des populations.



Il n’en attendait RIEN personnellement.



Nous avons pour Cheikh Bacar Diagne, de la reconnaissance pour tout ce qu’il fit dans la discrétion pour notre pays, pour la paix et l’unité nationale.



Je présente mes condoléances à son épouse, ses enfants, sa famille, ses amis et proches et prie qu’Allah SWT l’accueille dans son Paradis.



Repose en paix DOYEN BACAR!



Ibrahima Macodou Fall