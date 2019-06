Henri Saivet sur Sénégal-Algérie : « On s'attend à un match très disputé »

Aliou Cissé et Henri Saivet étaient en conférence de presse, ce mercredi, à la veille du deuxième match de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 dans le groupe C, face à l’Algérie, ce jeudi (17hGMT). Le milieu des Lions a parlé du prochain adversaire du Sénégal, lors de la deuxième journée des phases de poule. Le joueur de Bursaspor a déclaré que ses coéquipiers s'attendent à « un match très disputé ».