Habib Bèye encense Mané : " Il commence à assumer de plus en plus son statut de super star et de leader, ça me plaît ! "

Sadio Mané sera attendu à la CAN comme le « Messi » du Sénégal. D’ailleurs Habib Bèye, du haut de son poste de consultant estime que de plus en plus l’attaquant de Liverpool assume son statut : « Ce qui me plait chez lui, c’est qu’il commence à assumer de plus en plus son statut de super star et de leader, ça me plaît ! » Une manière, pour Habib Bèye d’encenser son compatriote sénégalais. Mais surtout une façon de dire que Mané est désormais un peu plus conscient de son statut et de l’impact qu’il peut au sein de la « Tanière »...