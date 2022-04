Grace présidentielle : 824 personnes libérées

Le Président de la République, conformément à la Constitution et fidèle à la tradition républicaine, a accordé son pardon à huit cent vingt-quatre (824) personnes détenues, en cette veille du 62e anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale. Ces personnes, définitivement condamnées pour des infractions diverses, étaient incarcérées dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal.

Les bénéficiaires de cette mesure de clémence sont des délinquants primaires, des détenus présentant des gages de resocialisation ou âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des individus gravement malades et des mineurs.