Gare routière Liberté de Kaolack / Reconduit à la tête du regroupement des chauffeurs et transporteurs : Dame Lô fustige les « War-Gaïndé »

Les opérations de renouvellement du bureau du regroupement des chauffeurs et transporteurs de la gare routière Liberté de Kaolack (ex garage Dakar) ont été paraphées ce matin dans la ville de Mbossé.



À cette occasion, Dame Lô a été plébiscité pour un nouveau quinquennat.



Le président du groupement des chauffeurs et transporteurs de la gare routière Liberté de Kaolack entend s'attaquer aux problèmes les plus urgents.



Sur ce, il a annoncé avoir dans sa ligne de mire deux problématiques qui secouent actuellement le secteur du transport à Kaolack. Et il s'agit selon lui de la concurrence "déloyale" des War-Gaïndé et de l'état actuel du parc automobile...