Gamou de la Famille d’Ahmadou Mbaye Mawdo : Le rôle d’El hadj Mansour en tant que régulateur social salué

Tivaouane la sainte ville d’El Hadj Malick Sy Mawdo a encore vibré lors de la célébration de la 49ème édition de Gamou de la Famille de Ahmadou Mbaye Mawdo. Cette journée de prières a été rehaussée par la présence du khalife général des Tidjanes Serigne Mbaye Sy Mansour à la tête d’une forte délégation comprenant Serigne Mbaye Sy Abdou, Serigne Habib Sy Abdou.

En cela, le khalife perpétue la tradition comme le faisait le défunt khalife El hadj Abdoul Aziz Sy Al Amine sur instruction de Serigne Cheikh Ahmed Tidjane Sy Al Maktoum. La présence de Sokhna Mame Faty Mbacké, fille du khalife général des Mourides aux côtés de Sokhna Aïda Sy Dabakh épouse du khalife général des Tidianes, a donné l’occasion à El hadj Mansour de rappeler les liens familiaux qui unissent Touba et Tivaouane

Côté officiel, le président Macky Sall a envoyé une forte délégation avec à sa tête le ministre Abdou Ndéné Sall accompagné du préfet de Tivaouane. Le ministre à travers son discours a magnifié le rôle que joue El hadj Mansour en tant que régulateur social. Ousmane Tanor Dieng a également envoyé une délégation venue représenter le parti socialiste

El hadj Tafsir Sakho comme à son habitude, a tenu en haleine l’assistance notamment en traduisant le « khilassoul Zahab ». Prenant la parole , El hadj Mansour Mbaye khalife , de la famille de Ahmadou Mbaye Mawdo a d’abord fait l’historique du Gamou qui selon lui a été initié par Mame Dabakh qui avait recommandé à la famille de se retrouver chaque premier Mai à Tivaouane pour des séances de prières à l’endroit de Ahmadou Mbaye et de ses enfants disparus

Hadj Mansour n’a pu contenir son émotion en évoquant sa proximité avec le khalife général Serigne Mbaye Sy Mansour fils de son homonyme et guide spirituel Cheikhou Khawmi

Parlant du président Macky Sall, Hadj Mansour est revenu sur les relations d’affection réciproque qui les lient, des relations qui sont passées par l’intermédiaire de l’honorable Farba Ngom qui du reste a apporté sa forte contribution à cet événement



Il a également évoqué le soutien de la première dame Marième Faye Sall pour son appui constant et particulièrement pour ce Gamou

Les fidèles ont bénéficié enfin des prières du khalife Serigne Mbaye Sy Mansour qui les a invités à l’union des cœurs et des esprits.