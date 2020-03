Gallo Bâ (Dg Sogip Sa) : « Chaque Sénégalais a l'obligation de participer à ce combat contre le Coronavirus »

Prendre part au combat, ne guère jouer au spectateur et ne surtout pas lésiner sur les efforts et moyens... voilà qui est, selon Gallo Ba, cette autre manière pour chaque Sénégalais de mettre à l'épreuve son esprit citoyen. Pour le directeur Général de la Sogip Sa, le combat n'est pas seulement celui de l'État du Sénégal qui est en train de dégager des moyens très importants, mais celui de chaque Sénégalais.



Partant du fait que le Covid-19 est une maladie dangereuse, mais une maladie quand-même, il invitera les populations à suivre à la lettre la feuille de route des autorités. Il tenait ce discours en marge d'une cérémonie de remise de dons au niveau de la préfecture du département de Mbacké dans le cadre de la lutte menée contre la propagation dudit virus. Ainsi, donnera-t-il du matériel détergent d'une valeur de 700.000 frs ( savon liquide, gel antiseptique) et une enveloppe financière de 300.000 frs. Ont pris part à la cérémonie, plusieurs personnalités dont la Hcct Madame Mbaye Néné Ndiaye, l'ancien député Apériste Baye Maguette Diakhaté et le chef religieux leader politique, Serigne Saliou Bousso. Un geste hautement apprécié par le préfet du département, MakhtarDiop.