Foot: Portugal remporte la Ligue des nations en battant l'Espagne au tir aux buts

Le Portugal, qui a été mené deux fois au score, a renversé l'Espagne et s'est imposé aux tirs au but (2-2, a.p, 5 tab à 3) dimanche en finale de la Ligue des nations, remportant la compétition pour la deuxième fois de son histoire.



Mené par la Roja sur des buts de Martin Zubimendi (21e) et Mikel Oyarzabal (45e), le Portugal est chaque fois revenu au score grâce à des réalisations du latéral du PSG Nuno Mendes (26e) et de l'incontournable Cristiano Ronaldo (61e).



En s'imposant aux tirs au but, les Portugais s'adjugent pour la deuxième fois la Ligue des nations, dont ils avaient remporté la première édition en 2019 à domicile.