Finale CAN U20 - Sénégal vs Gambie : Entre les railleries, et les montages photos insolites, la bataille des «Domou Badiane » fait rage !

Dans cette ambiance bon enfant, les piques s’enchaînent, par comptes Twitter interposés, les bonnes blagues partent dans tous les sens ! Pas de cadeau entre les « Domou badiène » (cousins à plaisanterie) qui usent et abusent des différences entres les deux pays pour justifier la supériorité et la domination de l’autre. C’est connu de tous, les sénégalais sont de grands farceurs, des humoristes talentueux en plus d’avoir l’art et la manière de le faire. Mais que dire des « Gambien people » qui ne sont jamais en dernière position quand il faut sortir une punchline avec le fameux « Wolof-Gambien » qui ne laisse personne indifférent.