Fin d’audition d’Ousmane Sonko : Le leader du Pastef placé sous mandat de dépôt

Le juge d’instruction du 1er cabinet Maham Diallo vient de placer sous mandat de dépôt le président du Pastef Ousmane Sonko. Visiblement, Maham Diallo a suivi le réquisitoire du procureur de la république lors de son dernier point de presse.

Le leader de Pastef est poursuivi pour rappel, pour 7 chefs d’inculpation : appels à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles publiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et vol.