Festival Son des sables : Un spectacle pour plaider la cause des enfants de la rue.

‘’Un enfant n’a pas sa place dans la rue’’, des propos auxquels croit fermement l’association ‘’Les Boubous’’ qui a jugé opportun de tenir un festival en faveur de tous ces enfants qui errent quotidiennement dans les artères de Dakar et du pays en général. En collaboration avec quelques partenaires et des artistes de diverses nationalités dont des sénégalais, guinéens, français entre autres, l’association ‘’Les Boubous’’ tient pour la première fois au Sénégal, un événement d’une telle envergure pour plaider la cause des enfants.

Association œuvrant particulièrement dans l’humanitaire, ‘’Les Boubous’’ sont présents au Sénégal depuis 2011 et viennent tous les ans y assister des écoles coraniques ainsi que des centres d’assistance pour enfants. Dans le cadre de ses activités culturelles, l’association a prévu un grand concert ce 22 février au village des arts de Dakar sis sur la route de l’aéroport Léopold Sédar Senghor. Même si ce milieu artisanal est connu de nom, son choix s’explique, selon les organisateurs, par le faible taux de visite, raison pour laquelle l’Association humanitaire cherche à mieux le promouvoir. Le spectacle sera assuré par la vedette internationale, Souleymane Faye. Plusieurs autres artistes y prendront part, ont confié les organisateurs...