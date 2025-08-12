Faux actes de naissance : Deux faussaires arrêtés par la Sûreté urbaine

La Sûreté urbaine de Dakar (SU) a mis la main sur deux individus impliqués dans une affaire de faux actes de naissance.

Selon l'information donnée par la police nationale, l’affaire a éclaté grâce à la vigilance d’un juge, saisi pour l’annulation d’un document suspect, ce qui a déclenché l’ouverture d’une enquête.



Lors de leur audition, les suspects ont reconnu les faits. L’un d’eux a même avoué être un maillon d’un réseau de falsification, ayant hérité de cachets et de documents vierges laissés par un complice décédé, afin de produire et vendre de faux actes de naissance à ses clients.

