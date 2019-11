Fait inédit : La rapporteur de la commission des lois à l'Assemblée Nationale s'évanouit en plein travaux...

Elle est responsable nationale de la jeunesse féminine du Parti socialiste et par ailleurs, rapporteur de la commission des lois au niveau de l’assemblée nationale.



Yéya Diallo a été victime de malaise à Toubab Dialaw à l'occasion de l'atelier de sensibilisation sur les perspectives Genre sous l'ère du Budget Programme organisé par les femmes parlementaires.



Yéya Diallo est certainement victime de la fatigue car elle fait partie des députés les plus assidus à l'assemblée nationale.



"Elle pourrait être victime de son engagement et de sa présence permanente aux travaux de toutes les commissions relatives au marathon budgétaire", car rien n'a été encore délivré par les médecins qui la suivent, témoignent certaines de ses collègues.



Elle est présentement sous perfusion et bénéficie du soutien de certains de ses collègues en particulier la Présidente Awa Guèye, les honorables Sira Ndiaye et Adji Mergane Kanouté...