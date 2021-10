FESPACO / Lumière sur la "nomination" de l’humoriste Samba Sine alias Kouthia au Fespaco

Une information sur une prétendue nomination de l’humoriste sénégalais, Samba Sine alias Kouthia, lors de la 27ème édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO) a soulevé une polémique dans les médias.

À la suite de l'annonce, des acteurs culturels qui étaient présents sur les lieux ont infirmé pareille consécration par le Fespaco.

Selon la presse culturelle qui était à Ouagadougou pour l’événement, l’humoriste n’était même pas sur place. L’un d’eux, interpellé directement par téléphone, a apporté des précisions : « Sachez que l'humoriste Samba Sine alias Kouthia n'a jamais été désigné meilleur humoriste d'Afrique par le Fespaco. Pour rappel, ce prix n'a rien à voir avec le Fespaco. Il n’était même pas sur les lieux, et le Fespaco n'a désigné aucun artiste, Africain ou Européen pour une quelconque distinction.

Certes, ce n’est sûrement pas une distinction du Fespaco, mais il est avéré que beaucoup d’artistes sénégalais ont été primés à Ouagadougou, mais par des entreprises privées, parallèlement à cet événement du cinéma. « Le Fespaco n’a encore donné aucune distinction. C'était une structure privée qui faisait honneur aux célébrités, mais ça n'a rien à voir avec le Fespaco », poursuit-il.

D’ailleurs, le Fespaco va procéder à sa remise de distinctions à partir de ce vendredi et ce sera dans le cadre du cinéma...