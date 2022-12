Exclusion du PS - Khalifa Sall révèle : «C’est Macky qui a aidé le Ps et la justice à mettre le coude sur notre recours!»

Exclu du parti socialiste en même temps que 65 autres personnes en 2017, Khalifa Sall alors maire de Dakar, avait intenté un recours avec Aïssata Sall et Barthélémy Dias pour changer cette décision. Mais selon lui, le Chef de l’État Macky Sall et le parti avaient poussé la justice à mettre le coude sur ce recours malgré qu’il avait été déclaré recevable.



« (…) Je suis militant socialiste. On m’a exclu du parti de manière irrégulière. Quand on nous a exclus, Aïssata Tall Sall, Barthélémy Dias, moi-même avons fait un recours auprès du tribunal. Le juge a considéré recevable notre requête. On a mis le coude dessus. Jusqu’à présent, ce n’est pas vidé. (...) C’est Macky qui a aidé le Ps et la justice à mettre le coude. Nous, on a fait notre recours avec Aïssata et Barthélémy. Le juge a dit que c’était recevable. Depuis lors, on a qu’à lever le coude, et qu’on le revoit ».



Sur la validité de la procédure de décision concernant leur exclusion, Khalifa Sall de répondre qu’il sera socialiste à vie. « Ce PS, je le connais. Ces textes, je les connais. Moi, je suis socialiste. Je ne serais rien d’autre que socialiste... »