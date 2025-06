Examen du CFEE et de l’Entrée en sixième 2025 : « 300 880 inscrits dont 169 361 filles soit 56,29 % du nombre total de candidats…le privé couvre 21,17% des candidats » (MEN)

Le ministère de l’éducation nationale a tenu ce lundi une conférence de presse portée sur les dispositions prises pour l’organisation du Certificat de Fin d’Études Élémentaires



(CFEE) et du Concours d’Entrée en classe de Sixième, sessions de 2025 mais aussi sur les résultats du Concours général, session de 2025.







Pour cette année 2025, informe le ministre de l’éducation nationale Moustapha Guirassy qui animait la conférence de presse avec le directeur des examens et concours, du directeur de l’enseignement moyen secondaire général et du directeur de la formation et de la communication, les épreuves du CFEE et de l’Entrée en Sixième seront administrées le jeudi 19 et le vendredi 20 juin 2025, sur toute l’étendue du territoire national et en Gambie. A cet effet, toutes les dispositions utiles sont déjà prises en rapport avec tous les acteurs concernés.







A la date de ce lundi 16 juin 2025, le nombre total d’inscrits est de 300 880, dont 169 361 filles (soit 56,29 % du nombre total de candidats), contre 300 823 en 2024, soit un écart positif de 57. Le privé couvre 21,17% de l’effectif total des candidats au CFEE, soit 63 687 candidats. L’ensemble des candidats sont répartis dans 2 018 centres.







À la Direction des Examens et Concours, les activités liées aux inscriptions, à la stabilisation des statistiques, à la construction, à la validation, au conditionnement, au choix, à la reprographie, à la sécurisation et à la mise à disposition des épreuves ont déjà été bouclées, informe Moustapha Guirassy.