Entretien / Mamina Kamara (Président Conseil départemental de Bignona) : « À Ziguinchor, la situation était invivable avant le régime de Macky Sall... »

Dans cet entretien avec Dakaractu, le président du Conseil départemental de Bignona est largement revenu sur la question des inondations, surtout dans la zone Sud du pays.



Mamina Kamara prend le contre-pied de la sortie du leader du Pastef qui s'attaque aux autorités étatiques par rapport à la gestion des inondations à Ziguinchor et un peu partout dans le pays.



Pour le membre de la coordination des cadres républicains de Ziguinchor, beaucoup d'efforts ont été réalisés par le chef de l'État pour l'assainissement de la région de Ziguinchor.



"C'est vrai avec une urbanisation, les villes grandissent et il y a des choses qui ne peuvent pas se faire maintenant et tout de suite. Et on ne peut pas tout régler mais si l'on regarde la région de Ziguinchor, l'Escale est le cœur de de la ville, mais avant Macky Sall, cette zone de Boudodi à Escale à Santhiaba, la situation était invivable. Partout il y avait des flaques d'eau. Et aujourd'hui au quartier Escale, il y a des pavages partout et la canalisation est en marche", tentera de défendre Mamina Kamara au cours de cet entretien...