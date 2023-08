Entrave à l’évacuation des eaux pluviales : les images renversantes des voitures stationnées sur les flexibles à Touba

Les voitures immobilisées sur les conduites d’évacuation d’eaux pluviales installées le long du trottoir des deux voies passant devant la mairie de Touba. Ce sont les images renversantes qui sont diffusées sur les réseaux sociaux et qui sont parvenues à l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). Comment un conducteur doué de bon sens peut-il positionner les roues de sa voiture sur les flexibles ? De tels actes sont inqualifiables et inacceptables. L’ONAS invite les riverains de ces conduites à veiller sur le dispositif de pompage car leur bon fonctionnement optimisera l’évacuation des eaux pluviales réduisant du coup les risques d’inondations.



Faudrait-il rappeler que des dispositifs de pompage sont déployés sur plusieurs endroits à Touba par l’ONAS et par la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers. Depuis le 14 août 2014, l’ONAS a commencé le déploiement d’autres motopompes, des tuyaux anacondas pour mettre en place d’autres systèmes de pompage dans d’autres zones basses. Ces efforts doivent être accompagnés par tous. La gestion des inondations doit être une affaire de tous.