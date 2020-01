Enseignement professionnel et technique : Le syndicat des enseignants décrète un troisième plan d'action.

Afin d'amener les autorités, notamment le ministre de tutelle, à respecter les accords signés, le syndicat des enseignants professionnels du Sénégal a entamé son troisième plan d'action.







En conférence de presse ce week-end, le secrétaire général du dit syndicat, Amar Kane, déplore l'inertie des autorités face à leurs revendications.







« Nous avons émis des revendications qu'on a eu à déposer sur la table du ministre. Il s'agit de la formation diplômante, concernant le cas des infirmiers et des sages, mais aussi des agents en gestion informatique. Et en dehors de ce problème, il y a la question des indemnités de déplacement. Car la plupart des examens n'ont pas encore été payés », souligne Amar Kane.



Qui exige l'application pure et simple des accords signés. « Nous attendons l'application des accords qui ont été signés d'une manière globale dans le secteur de l'enseignement technique et professionnel, le paiement des indemnités de concours et de reculer la question diplômante »







Les syndicalistes disent ne pas compter baisser les bras tant que les revendications ne seront pas satisfaites. Car, soulignent-ils toujours, « il y a une absence manifeste de volonté de la part de l'autorité ».







Le syndicat était en conclave à Dakar où les membres ont procédé à la mise en place des sections régionales...