Enseignants APR : Des membres du réseau s’indignent du comportement de Youssou Touré

Des enseignants du réseau se sont indignés du comportement de Youssou Touré qu’ils considèrent d’ailleurs comme leur ex coordinateur.

« Les sénégalais l’ont démasqué depuis belle lurette car étant coutumier des faits, ceux d’un maître chanteur sans scrupule ni personnalité » s’agacent ils.

Dans une note signée par Ibrahima Fall, les enseignants de lui « demander d’arrêter ces simagrées et de se mettre au travail »

« Le Président Macky Sall l’a élevé à un niveau insoupçonné et lui avait confié les enseignants du parti avec des missions précises. Aujourd'hui il est amer de voir le réseau en lambeaux, des subventions détournées...alors qu’on devrait jouer un rôle dans la formation des militants, les accompagner dans le processus électoral et jouer le rôle d'intercesseur entre les différentes parties lors de la crise scolaire entre autres » lit on sur la note.

« Cet individu est vraiment ridicule et ses larmes de crocodile ne nous émeuvent point et s’il est conséquent avec lui même. nous lui demandons de rendre le tablier de son poste de ministre conseiller et aussi de demander à sa femme d'en faire autant pour le poste de conseiller technique à l’assemblée nationale » conclut la source.