Engagement Politique de Boubacar Camara : Les questions d’Adama Gaye à l’ancien Secrétaire-Général du ministère de Karim Wade

L’ancien Secrétaire Général du Ministère de la Coopération internationale, des Transports aériens, des Infrastructures et de l'Énergie en 2011, alors dirigé par le puissant Karim Wade, devrait lors des prochaines élections s’engager pour briguer le suffrage des sénégalais. Mais cela pose problème au journaliste Adama Gaye qui semble reprocher à Boubacar Camara puisque c’est de lui qu’il s’agit son mutisme pendant toutes ces longues années où le bateau Sénégal a souvent tangué. Une opportunité pour lui donc de l’assaillir de questions.



Questions à Boubacar CAMARA: Messie, Messi ou...Mess-man?



Tu t’engages en politique. Bien. On te voyait arriver. Avec tes gros sabots. Eksi-nga. Mais des questions méritent réponses vous concernant:

-Dites-nous pourquoi avez-vous donné l’air d’être un supplétif des Français et celui des intérêts de la France dans la querelle autour du ciment, contre Dangote, pour Vicat?

-Dites-nous comment, et par qui, avez-vous été nommé au poste de President du Conseil d’Administration de Vicat -et avec quelles contreparties ?

-Dites-nous que faisiez-vous au Forum de Paix et Sécurité organisé par la Barbouzie, les espions français, à Dakar ?

-Dites-nous quel fut votre rôle dans le cabinet et les méfaits de Karim Wade (vous vous souviendrez j’avais refusé de vous féliciter quand vous avez pris cette fonction de Secrétaire-Général de son Ministère, en vous répondant par email quand vous me l’aviez notifié que je ne comprenais pas les conditions de votre nomination par un régime qui militait pour une monarchie en faveur de Karim -je vous l’avais écrit, en 2008, j’en garde les traces).

-Dites-nous si oui ou non vous avez été un membre de l’infamante Génération du concret?

-Dites-nous avez-vous ou non poignardé Karim Wade après avoir été son garde-chiourme ?

-Dites-nous depuis quand êtes-vous devenu un militant pour la démocratie et le leadership politique au Sénégal?

-Dites-nous quels sont vos liens avec Macky Sall et son régime ?

-Dites-nous si vous êtes ou non mêlé de près ou de loin, aux massives malversations ayant émaillé le régime de Wade quand vous étiez parmi l’un de ses piliers?

-Dites-nous s’il vous est arrivé une seule fois de vous insurger contre la mal-gouvernance sous Wade quand vous étiez dans le Saint des Saints?, quand et où l’avez-vous fait?, et aussi si, au cours de ces six dernières années, il vous est venu, une seule fois, quand et où, de brocarder le braquage de ce pays par le Khalife Général Koulou Todjeman, Macky Sall?

-Dites-nous si vous avez un quitus des Douanes?

-Dites-nous qu’est-ce qui peut nous faire croire que vous n’êtes pas qu’un banlieusard du Dimanche, de circonstance, par pur électoralisme ?

-Dites-nous : n’êtes vous pas un oppor?



-Dites-nous Boubacar CAMARA : on veut savoir !



C’est bien de nous raconter la part héroïque de celui qui est parti du grade de première classe dans l’armée jusqu’à faire son doctorat. Mais encore mieux de nous parler des accointances avec la France neocoloniale, le capital prébendier et les autocrates monarchisants.



Amoul neboo sa deug deug ! Dou yommbe mooom.



Nous vivons l’ère de la techtonique des plaques, clarté donc ! Messie, le sauveteur, Messi, le dribbleur, ou Mess-man, le semeur de désordre?



-dites-nous, Camara-Yilé, qui êtes-vous vraiment : cheval de Troie des intérêts français ou militant tardif des bonnes causes? L’homme de la maçonnie ? De la France-Afrique moribonde? Du self-help -percée solitaire ?



Nous voulons savoir. Tout !

Adama Gaye, Journaliste