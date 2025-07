Enchaîné pour être éduqué ? Un talibé de 9 ans retrouvé les pieds liés à la Cité Apix… Son maître coranique interpellé

C’est une scène bouleversante à laquelle ont assisté les gendarmes de Tivaouane Peulh, ce vendredi 19 juillet 2025. Lors d’une patrouille aux abords de la Cité Apix, ils découvrent un garçon de 9 ans, K. Dabo, les pieds enchaînés, errant seul dans la rue. L’image a choqué les forces de l’ordre, qui n’ont pas tardé à lever le voile sur un nouveau cas de maltraitance sur mineur dans un Daara.



Selon les premiers éléments de l’enquête, le garçon avait tenté de fuir le lieu où il était confié pour recevoir une éducation coranique. Il avait rejoint sa mère à Bambilor avant d’être ramené de force au Daara par cette dernière, le 11 juillet. Depuis, son quotidien avait pris la tournure d’un cauchemar silencieux.



Son maître coranique, O. Niass, âgé de 29 ans et domicilié à la Cité Apix, a reconnu l’avoir enchaîné aux pieds depuis ce jour, y compris lors de ses besoins naturels. L’enfant, souffrant physiquement et moralement, a saisi une nouvelle opportunité de fuite en l’absence de son bourreau, ce qui a permis sa rencontre avec la patrouille.



Interpellé et placé en garde à vue, O. Niass n’a montré aucun remord, justifiant son acte par une volonté d’« éduquer » le jeune talibé.