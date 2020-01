En visite de travail en Chine, Mansour Faye décroche des accords pour St-Louis

Mansour Faye a écrit sur sa page Facebook qu’un «accord a été signé entre les deux villes pour une coopération bilatérale sur plusieurs axes comme le tourisme, l’économie, le sport, la culture et l’éducation.»



Il dit en avoir profité pour inviter son homologue maire d’Harbin au prochain festival de Jazz de Saint Louis.



Ces accords sont de belles perspectives pour la région de Saint-Louis, surtout dans le domaine du tourisme. En effet, la Chine est devenue la plus grande pourvoyeuse de touristes au monde et les statistiques ne cessent de progresser d’année en année.