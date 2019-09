En visite à Diambars (Saly) : Le Dg de l’AFD, Rémy Rioux, renouvelle son engagement à soutenir le sport sénégalais

En déplacement au Sénégal, le Directeur général de l’Agence française de développement (AFD) s’est rendu à l’Institut Diambars de Saly pour rencontrer son Président, Saër Seck ainsi que des athlètes formés par l’Institut. Rémy Rioux est resté près de deux heures, prenant un plaisir manifeste à bousculer le protocole de la visite qui lui avait été organisée. Le haut fonctionnaire français a eu une discussion avec des footballeurs et basketteurs, des pensionnaires de l’académie. Une occasion pour le Dg Rioux de renouveler l’engagement de l’AFD à soutenir le Sport sénégalais, notamment auprès de l’académie Diambars. Rémy Rioux est revenu sur le rôle majeur des sportifs champions et athlètes auprès de la jeunesse et dans l’émergence de modèles innovants pour le développement de l’Afrique. L’Agence française de développement, par la voix de son directeur général a, par ailleurs, pris une série de mesures afin d’accompagner le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) pour l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d’été en 2022, une première en Afrique.