Emprunt obligataire : Après les 204 milliards de mars dernier, le Sénégal perfusé encore de 138 milliards

Initialement prévu pour 21 jours, le Sénégal a pu convaincre les investisseurs qui ont perfusé 138 milliards au Sénégal en moins d’une semaine. Et pourtant, le Sénégal n’avait besoin que de 120 milliards.



L’émission a été pilotée selon le journal « Source A » dans sa parution de ce vendredi 11 août 2023, par la société de gestion et d’intermédiation, invectus capital finance. Le Sénégal cherchait 120 milliards.



Le journal précise qu’avec cette opération, la direction générale de la comptabilité publique et du trésor avait décidé d’émettre simultanément 12 millions obligations, d’une valeur nominale de 10.000f CFA chacune répartie en trois tranches.



Pour rappel, en mars dernier, le Sénégal a levé 204 milliards sur le marché obligataire.