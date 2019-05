Emprunt Obligataire : BHS lance Diaspora Bonds BHS 6,25% 2019-2014.

La Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) a procédé ce jour à la cérémonie de présentation d’un emprunt obligataire par appel public à l’épargne, de type Diaspora Bonds, dénommé « BHS 6,25% 2019-2024 »



L’opération offre une rémunération de 6,25% par an sur une durée de 5 ans. Le prix de l’obligation est de 10 000 Fcfa. Le remboursement du capital investi sera graduel avec 2 ans de différé et les intérêts annuels de 6,25% seront payés semestriellement.



Lancée le 16 mai 2017, l’opération est une première sur le marché financier régional de l’UMEOA. Les souscriptions s’étendront jusqu’au 17 juin 2019 et sont ouvertes à tous les investisseurs, institutionnels et personnes physiques, résidents ou non dans l’espace UEMOA.



Cette levée de fonds est destinée, principalement, au renforcement des moyens de la BHS pour lui permettre de répondre efficacement aux sollicitations de sa clientèle, de soutenir la commercialisation des logements déjà réalisés et de financer les investissements prévus dans son Plan d’Orientation Stratégique “POS 2020” (pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, financement des promoteurs immobiliers et des projets immobiliers des clients de la banque…).



La BHS bénéficie d’un statut de grade d’investissement sur l’échelle de notation de l’agence WARA avec une note BBB, perspective stable. Ce qui classe ainsi la banque dans le registre privilégié des établissements autorisés par le CREPMF à émettre sans garantie.