Émission : "Face à Dakaractu" reçoit ce mardi Dame Ndoye, SG/Cusems et membre actif du G7 des enseignants du Sénégal

Après la question de l'Assainissement, l'émission "face à Dakaractu" ouvre une large fenêtre sur l'éducation nationale.

À cet effet l'émission "face à Dakaractu"

reçoit ce mardi Dame Ndoye, secrétaire général du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusems) et membre actif du G7 des enseignants du Sénégal.

Au menu des discussions, les menaces de paralyser le système éducatif les prochains jours, le protocole d'accord signé entre Etat et les Syndicats des enseignants, la problématique de baisse des niveaux dans les écoles. Entre autres questions qui seront abordées entre le syndicaliste et la rédaction de Dakaractu.

Une émission que vous pourrez suivre en direct sur Dakaractu.com à partir de 13h...