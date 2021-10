Éliminatoires Coupe du monde 2022 : Une double confrontation décisive pour les Lions

Le Sénégal d’Aliou Cissé est encore loin du Mondial. Pour obtenir leur billet direction le Qatar, Sadio Mané et ses coéquipiers doivent terminer premiers de leur groupe de qualifications (Namibie, Congo, Togo), et ensuite sortir vainqueurs du troisième tour de ces éliminatoires. Un chemin encore semé d’embûches certes, mais une occasion unique de rebondir après un Mondial 2018 frustrant.



Dans leur groupe H, les Lions sont d’ailleurs logiquement favoris, et entament une semaine qui sera décisive. Avec une double confrontation contre la Namibie, actuelle deuxième du groupe, enchaîner deux succès permettrait à Gueye et ses coéquipiers d’envisager le troisième tour. Cela dépendra des résultats entre le Congo et le Togo, mais le Sénégal pourrait même être assuré de terminer premier.



Le Sénégal est bien favori pour ces deux rencontres contre la Namibie, mais il va falloir assurer. Ce sera l’occasion pour Bouna Sarr, le latéral du Bayern, et Bamba Dieng, la jeune pépite de Marseille, de connaître leurs premières sélections, et de jouer leurs premières minutes avec le maillot blanc et vert. En espérant que ces débuts rimeront avec une semaine positive pour les Lions.