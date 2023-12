Électrification : La SENELEC et ses partenaires injectent plus de 14 milliards pour la Casamance

La SENELEC et l’entreprise chinoise TBEA ont paraphé ce mercredi 21 décembre 2023 un contrat d’électrification des régions du sud du pays. Les deux parties ont ainsi acté le projet régional d’accès à l’électricité et de stockage par batteries (BEST) dans 716 localités. « Ce projet concerne pour le lot 1, 408 localités tandis que 308 localités sont concernées pour le lot 2. La somme totale avoisine 22 millions d’euros, soit 14.410.000.000 F CFA », fait savoir Papa Demba Bitèye.





Le directeur général de la SENELEC de projeter que la société nationale d’électrification compte mettre en œuvre plus de 4.747 localités en deux ans. « L’accès universel à l’électricité est devenu une réalité au Sénégal... »