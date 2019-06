El Hadj Diouf : « Aliou Cissé doit écouter les sénégalais. Il doit être à la hauteur »

El Hadj Diouf contre Aliou Cissé, suite et sans doute pas encore fin. Il est loin le temps des agapes liées à la première participation du Sénégal à la Coupe du monde, en 2002. À l’époque, les deux hommes portaient le même maillot, et leur «inimitié» n’existait pas. Ou bien n’était-elle encore que naissante, tue au nom du bien commun. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Le double Ballon d’Or africain n’hésite jamais à critiquer l’actuel sélectionneur de l’équipe nationale, son ancien capitaine en sélection. La pique a fait mouche puisqu'en marge de la cérémonie de remise du drapeau national aux Lions, vendredi, Diouf a répliqué. Avec virulence. Cissé, qui «doit écouter les sénégalais», selon son ancien coéquipier, est souvent critiqué pour ses choix et la qualité de jeu de l’équipe du Sénégal. Pour la CAN, «il doit être à la hauteur», prévient El Hadj Diouf...