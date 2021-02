Éducation / Don de masques : « Le fait que la TFR pense à l'école sénégalaise, nous réconforte dans notre position » (Mamadou Talla, MEN).

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la Task Force Républicaine soutient le ministère de l'éducation nationale avec un don de plus de 150 mille masques destinés aux 16 inspections d'académie du Sénégal. La cérémonie de remise de cette donation a eu lieu ce vendredi 19 Février 2021 à Diamniadio sous la présence du ministre de l'éducation nationale, monsieur Mamadou Talla.



Lors de la cérémonie Mme Maïmouna Cissokho Khouma, qui s’est exprimée au nom de la TFR, a saisi l'occasion pour remercier le gouvernement mais aussi revenir sur l'objet de cette cérémonie. Selon elle, « nous sommes aujourd'hui ici pour faire un don symbolique de plus de 150 mille masques pour accompagner l'effort du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Mais aussi pour inviter la population à continuer à respecter les mesures barrières pour faire face à cette pandémie. » Elle a aussi saisi l’occasion pour féliciter le gouvernement en général et le MEN en particulier, pour l’ensemble des efforts consentis dans le cadre de la lutte contre la pandémie.



Le ministre de l’Education nationale a remercié les donateurs pour cet accompagnement du secteur de l'éducation nationale. « Nous sommes heureux de voir que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Aujourd’hui, c'est un partenaire de plus qui vient accompagner l'école sénégalaise avec plus de 165 mille masques pour protéger l'ensemble de nos élèves et enseignants. Le fait que cette TFR pense à l'école sénégalaise, aux élèves et aux enseignants, nous réconforte dans notre position", a déclaré le ministre de l'éducation nationale, Mamadou Talla.



Toujours selon lui, « nous avons besoin de cette TFR pour expliquer, sensibiliser, communiquer sur les politiques éducatives qu'on est en train de mettre en place".