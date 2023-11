EXPODOHA2023 : OUVERTURE OFFICIELLE DU PAVILLON SENEGAL PAR LE MINISTRE ABDOU KARIM FOFANA

La cérémonie officielle marquant l’ouverture du pavillon du Sénégal à l’Exposition internationale horticole Doha 2023 s’est tenue ce lundi 6 novembre 2023 sous la présidence effective de M. Abdou Karim FOFANA, Ministre en charge du Commerce, Porte-parole du Gouvernement.



Le Sénégal a eu droit à tous les honneurs lors de la cérémonie d’ouverture du pavillon de notre pays à l’expo Doha 2023, venu présider la cérémonie, le Ministre en charge du Commerce et porte-parole du Gouvernement a été accueilli par le Commissaire général du Sénégal Mme Zahra Iyane Thiam, en compagnie de son Excellence Habib DIALLO Ambassadeur du Sénégal au Qatar et plus de 15 Ambassadeurs accrédités au Qatar, dont celui du Burundi, de l' Ethiopie, de la Gambie entre autres. La rencontre a également enregistré la présence du Commissaire General de l’Expo Doha 2023 Bader Omar Al Dafa, et de plusieurs autres commissaires généraux de section pays.



Le Ministre en Charge du Commerce, porte-parole du Gouvernement M. Abdou Karim FOFANA, après avoir procédé à la coupure du ruban du pavillon du Sénégal, a visité l’exposition horticole, marquée par l’aménagement de l’espace vert, établit sur 1000 m2, sur un sol particulièrement caractérisé par des dunes de sable, reproduisant la zone des Niayes avec ses filaos, ses cuvettes maraîchères et ses espèces maraichères et fruitières. La visite dirigée par le Commissaire général Section Sénégal Mme Zahra Iyane THIAM DIOP, s’est poursuivie par la suite aux artisans venus de toutes les régions du Sénégal. A l’instar du pavillon du Qatar, d’autres pavillons comme ceux de l’Arabie Saoudite et du Japon ont été également visités par M. le Ministre et sa délégation. La visite s’est clôturée par la signature de M. Abdou Karim FOFANA, du livre d’or de l'ASEPEX et de l'Expo, qui n’a pas manqué de féliciter la Directrice générale de l’ASEPEX Mme Zahra Iyane THIAM et toute son équipe pour l’excellent travail abattu au Qatar.