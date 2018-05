EDUCATION : " Le Sénégal gagnerait à revoir l'orientation du budget pour prendre en charge les plus démunis " ( Cheikh Mbow, Cosydep)

L'édition 2018 de la semaine mondiale d'Action pour l'éducation a été lancée ce matin. Cette rencontre réunit la société civile et les acteurs de l'éducation nationale.

Il sera question de partager les résultats du rapport alternatif en s'assurant que les recommandations de la société civile sont correctement prises en compte dans le rapport national, d'organiser des séances d'interpellation des autorités publiques engagées dans les processus et mécanismes de mise en oeuvre des ODD au Sénégal ainsi que des stratégies de suivi et de plaidoyer pour la société civile. A cet effet, le coordinateur du Cosydep, Cheikh Mbow, estime que le Sénégal gagnerait à revoir l'orientation du budget destiné aux ODD4 pour prendre en charge les plus démunis et accompagner ceux qui en ont besoin afin d'assurer une éducation de qualité.

Cette rencontre permettra aux acteurs de la société civile d'apprécier le niveau d'atteinte et de réalisation des objectifs de développement durables notamment les ODD4...