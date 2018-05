Drame sur l'axe Bembou-Sabodala : Enveloppé par la poussière, D. Danfakha mortellement fauché par un car.

Le drame s'est produit ce matin du Samedi 5 Mai 2018 à Mandankholi, village situé sur l'axe Bembou-Sabodala, commune de Khossanto, département de Saraya (Kédougou).

D. Danfakha est sorti de sa maison ce matin, comme tous les jours avec sa moto. Il stationnera sur la route pour laisser passer la poussière soulevée par un camion. Au même moment, un autocar venant dans le sens inverse, n'ayant pu apercevoir la moto de D. Danfakha, complètement masquée par la poussière, le faucha mortellement. Il rendra l'âme sur le coup, laissant derrière lui tristesse et consternation.

Cet accident vient remettre sur la table, la honteuse question de la route de l'Or.

Cette route qui injecte des milliards dans les caisses du trésor public alors que les populations riveraines de cette route qui sont les plus impactées, souffrent le martyr. A quand le bitumage de cette route, pour résoudre définitivement ce que le médiateur de la République, M. Alioune B. Cissé avait qualifié "d'injustice sociale" ? La route Bembou-Sabodala est longue d’une centaine de km seulement. D. Danfakha laisse derrière lui femmes et enfants...