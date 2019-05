Double meurtre de Médinatoul Salam : Fortunes diverses pour les co-accusés de Cheikh Béthio Thioune

Le juge Thierno Niang a commencé par disqualifier les faits de meurtre avec torture et barbarie en meurtre tout court. Le magistrat de la Chambre criminelle du TGI a infligé à l’accusé Samba Ngom une peine de 6 mois de prison ferme pour détention d’arme sans autorisation administrative. Ayant déjà purgé sa peine de prison, il est libre. Même sort pour Samba Fall, qui a été condamné à 5 ans de travaux forcés. Il a été reconnu coupable de complicité de recel de cadavres, en même temps que son co-accusé Demba Kébé, qui a été condamné à 8 ans de travaux forcés. Placé sous mandat de dépôt depuis le 26 avril 2012, il sera libre en 2020.



Serigne Khadim Seck, Abdoulaye Diouf, Mamadou Guèye, Aliou Diallo, Mouhamed Sène, Adama Sow, Aly Diouf, Moussa Dièye, Aly Diouf, Momar Talla Diop ont écopé de 15 ans de travaux forcés et d’une contrainte par corps au maximum.



Quant à Cheikh Béthio Thioune et son chambellan Cheikh Faye, ils ont été reconnus coupables et condamnés à 10 ans de travaux forcés pour complicité de meurtre et complicité de non dénonciation d’un meurtre. S’agissant de Serigne Saliou Barro, Mamadou Hann dit "Pape", Aziz Mbacké Ndour, ils ont été acquittés par le Tribunal de grande instance siégeant en chambre criminelle.



La salle d’audience a encore été rythmée de cris à l’annonce du verdict. Tandis que certains affichaient un large sourire, d’autres, à la place des larmes, ont manifesté leur colère et résignation suite au verdict de la Chambre criminelle du TGI de Mbour. Les accusés, dans les liens de la détention, ont ensuite été immédiatement escortés par les forces de sécurité vers une cellule, à l’entrée du tribunal.



Placés sous mandat de dépôt depuis le 26 avril 2012, les mis en cause étaient jugés pour la mort des thiantacones Bara Sow et Ababacar Fall, le 22 avril 2012 à Médinatoul Salam. Cheikh Béthio Thioune et Cie étaient inculpés pour meurtre avec usage d’actes de barbarie, complicité desdits homicide aggravés et d'association de malfaiteurs, recel de cadavres, inhumation sans autorisation administrative, crime, détention d’arme sans autorisation et recel de malfaiteurs.