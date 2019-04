Distinction : Le Pr Ibrahima Thioub élevé au grade de Commandeur de l’Ordre des palmes académiques par la France

Le professeur Ibrahima Thioub, recteur de l’Ucad, a été honoré par la République française. Le normalien a été élevé au grade de Commandeur de l’Ordre des palmes académiques. Cette distinction est, selon SE Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal, l'une des plus anciennes distinctions civiles françaises.

Pour le récipiendaire, il s’agit d’une distinction singulière sanctionnant une œuvre collective de l’ensemble du personnel du monde universitaire qui est au service de l’éducation. La cérémonie qui s’est déroulée dans la résidence de l’ambassadeur de France au Sénégal, a vu la participation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, de professeurs émérites ainsi que d'amis et proches de l’historien honoré en ce 23 avril.