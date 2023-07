Dissolution du parti Pastef: « Une œuvre de salubrité publique », selon Moustapha Diakhaté

Ce lundi 31 juillet 2023 sera probablement une date particulière pour Ousmane Sonko et ses partisans. C’est un coup de tonnerre de voir leur leader être placé sous mandat de dépôt et leur parti pastef dissout. Mais l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, s’en est réjoui.



Pour lui, cette dissolution était la moindre des choses à faire: « Avec tout ce qu’Ousmane Sonko a fait depuis 2021 et sur la base de mensonges. Il faut se rappeler que 30 sénégalais sont morts sur la base de ses appels à la violence, des milliards appartenant à l’Etat et à des privés partis en fumée. Aujourd’hui, à l’université de Dakar les activités sont suspendues. Donc l’arrestation de Ousmane Sonko et la dissolution de son parti qui en ont assez fait, sont les seules réponses à donner » a déclaré l’ancien député qui soutient que « le gagnant aujourd’hui, c’est la démocratie car, le Parti pastef avait des postures terroristes, insurrectionnelles. « Ces décisions sont une œuvre de salubrité publique ».



Moustapha Diakhaté considère que, Ousmane Sonko a voulu faire « effondrer la République ».