Dissolution du parti Pastef : "Nous condamnons plus que jamais l’élimination d’un candidat à la présidentielle et d’un parti porteur de projet politique" (Déthié Fall).

Le président du PRP a dénoncé le placement sous mandat de dépôt de Ousmane Sonko et la décision du Ministère de l'Intérieur de dissoudre le parti Pastef-Les Patriotes. Déthié Fall parle ainsi "d'acharnement" contre Sonko et le Pastef.

"Nous condamnons plus que jamais l’élimination d’un candidat à la présidentielle et l’élimination d’un parti porteur de projet politique. Les leaders de la Coalition Yewwi Askan Wi étaient en concertation au siège du PRP et c'est aussi sur place que la gendarmerie est venue les sortir et le barricader à nouveau".

Le candidat à l'élection présidentielle de 2024 dit être de tout cœur avec Ousmane Sonko. "Je renouvelle ma totale solidarité et mon total soutien à mon frère et ami Ousmane Sonko et au Pastef.

Restons debout !"