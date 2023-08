Dissolution du parti Pastef : Boubacar Camara et la coalition PCS/JENGU TABAX évoquent une forfaiture et invitent Pastef à utiliser les voies de recours

Au-delà du cas particulier de PASTEF, PCS/ Jengu Tabax regrette qu'au Sénégal, « qu’il soit possible de dissoudre, avec une facilité déconcertante, sans aucun respect du principe élémentaire du contradictoire, un parti politique qui dispose d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et de plusieurs élus locaux dans tout le territoire ». Au-delà du cas particulier de PASTEF, PCS/ Jengu Tabax regrette qu'au Sénégal, « qu’il soit possible de dissoudre, avec une facilité déconcertante, sans aucun respect du principe élémentaire du contradictoire, un parti politique qui dispose d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et de plusieurs élus locaux dans tout le territoire ».

Le PCS/JENGU TABAX dénonce cette forfaiture et invite le parti frère PASTEF à user de toutes les voies de droit pour faire annuler cette décision injuste et injustifiée.

Le bureau politique de PCS/ Jengu TABAX soutient et défend le Pastef dans ce combat qu’il considère comme un devoir patriotique. Le PCS/JENGU TABAX demeure convaincu que le parti frère Pastef n'est pas seulement « un parti politique, c'est un esprit patriotique engagé pour la souveraineté du Sénégal, sur tous les plans. »« On ne peut pas enterrer un esprit. PASTEF ne doit pas se laisser sacrifier après tant de privations, de stigmatisations et autant de pertes humaines et de prisonniers politiques », signale le bureau politique dans un communiqué ce mercredi.