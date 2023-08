Dissolution de Pastef : Mamadou Diop Decroix parle d’un sérieux revers politique pour l’opposition sénégalaise

Le Secrétariat permanent de And-jëf/Pads après sa réunion, a qualifié la dissolution du parti Pastef et l’emprisonnement de son leader de sérieux revers politique pour l’opposition sénégalaise.



Dans un communiqué qui a sanctionné la réunion politique, les camarades de Mamadou Diop Decroix rappellent que la dernière dissolution de parti remonte à 1963. Toutefois, précise le texte qu’alors qu’en 1963 nous étions sous le régime du parti unique avec une assemblée nationale où les 100% des députés étaient de l’UPS, en 2023, l’opposition et le pouvoir font jeu égal à l’Assemblée nationale. Une première également dans l’histoire politique du Sénégal.



Mamadou Diop Decroix estime que le moment est venu de recomposer et regrouper l’opposition démocratique sénégalaise sur des bases nouvelles avec pour objectif : L’avènement d’une véritable démocratie qui soit réellement au service de toutes les composantes de notre peuple uni ; La restauration en profondeur de la République afin de préserver les chances de chaque fils du peuple à accéder à toutes les charges qui sont à la mesure de ses talents...