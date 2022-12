Disparition du roi Pelé, le Président Macky Sall s’incline devant la mémoire de la légende brésilienne…

C’est une onde de choc qui a secoué toute la toile depuis l’annonce de la mort de l’une des plus grandes figures du football, Edson Arantes do Nascimento alias Pelé, décédé ce jeudi. Une disparition qui n’a pas laissé de marbre le chef d’Etat sénégalais, Macky Sall qui a salué la mémoire du grand sportif qui fut le footballeur brésilien parti à l’âge de 82 ans…



Sur son compte Twitter officiel, le Président Sall témoigne en ces termes … « Le monde du football vient de perdre son emblème et sa plus grande référence. Par sa virtuosité, son génie et son humanisme, le Roi Pelé a marqué à jamais l’histoire du football, le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde ! Repose en paix Légende ! »