Diffusion de fausses nouvelles : Le journaliste Pape NDIAYE placé sous mandat de dépôt

Le journaliste chroniqueur judiciaire de Walf Tv vient de faire face au juge d’instruction. Il est poursuivi pour : provocation d'un attroupement , outrage à magistrat, intimidation et représailles contre membre de la justice, discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel, diffusion de fausses nouvelles et mise en danger de la vie d'autrui. Une information qui a été confirmée par son avocat Me Moussa Sarr après que l’inculpé a bénéficié d’un deuxième retour de parquet.







Pour rappel, le journaliste Pape Ndiaye dans une émission sur Walf Tv a laissé entendre que dans l’affaire Sweet Beauté, «19 substituts du procureur ont voulu que le dossier n’aille pas en jugement à la chambre criminelle alors que le procureur voulait le contraire que Macky Sall aurait également soutenu ».