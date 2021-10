Diamniadio / JME : la journée célébrée dans la sobriété avec 70 enseignants honorés.

À l’instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré ce 5 octobre, la Journée Mondiale de l’Enseignant. Une occasion pour le Ministre de l’Education Nationale de convoquer une grande rencontre pour célébrer les enseignants et leur remettre des médailles d’honneur décernées par le président de la République.



Cette rencontre organisée à l’auditorium de la sphère ministérielle OTD, le ministre de l’Enseignement Supérieur représenté par son SG et celui de la Formation Professionnelle, y ont pris part.



À cette occasion, Mamadou Talla n’a pas manqué d’adouber ces professionnels de l’éducation : « je souhaite une bonne fête à toute la famille enseignante. Cette édition est marquée par la tenue à bonne date de cette journée conformément au souhait de l’ensemble de la communauté éducative… En raison du contexte de la lutte contre la propagation de la Covid-19, la présente célébration se veut sobre... », a-t-il ajouté avant de revenir sur l’historique de cette journée.



La recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, adoptée en 1997, complète la Recommandation de 1966 pour y adjoindre le personnel de recherche et d'enseignement de l'enseignement supérieur. La Journée des enseignant(e)s est célébrée depuis 1994. Un an et demi après le début de la crise de la Covid-19, la Journée mondiale des enseignants 2021 met l’accent sur le soutien qu’il convient d’apporter aux enseignants pour qu’ils participent pleinement au processus de relance. Elle aura pour thème : « Les enseignants au cœur de la relance de l’éducation. »



La Journée mondiale des enseignants est organisée conjointement par l’UNICEF, l’Organisation internationale du Travail et l’Internationale de l’éducation.



À cette occasion, le gouvernement et la communauté nationale, à l'unisson, mettent cette profession à l’honneur en glorifiant entre autres le travail du personnel enseignant, notamment dans la lutte contre cette pandémie qui a lourdement perturbé l’année scolaire…