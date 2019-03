Des salons de massage démantelés à Yoff et Sacré-Cœur

La Brigade des mœurs et des mineurs de la Sûreté Urbaine de Dakar a investi, ce weekend, les salons de massage qui pullulent à Dakar. De Sacré-Cœur à Yoff, beaucoup de jeunes filles ont été arrêtées dans des appartements meublés.



K. D. Diallo, D. Coly, C. Tine, F. Bâ, N. F. Diaw et R. Diallo) et un homme (M, Bivagny) ont été arrêtés dans des appartements meublés.



Au terme du délai légal de garde-à-vue, elles ont toutes, excepté deux, été déférées au parquet pour incitation à la débauche, proxénétisme et diffusion d’images à caractère pornographique.