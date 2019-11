Dernière minute / Présidentielle Bissau-guinéenne : Le PAIGC accepte qu'il y aura un deuxième tour.

C'est maintenant clair. La Guinée Bissau se dirige vers un second tour. Les deux candidats favoris, en l'occurence Umaro Sissoco Embalo et Domingos Simoes Pereira ont reconnu que tout se jouera au deuxième tour.



Le candidat du Madem l'a fait savoir à travers un communiqué puis au micro de Dakaractu tandis que le PAIGC a affirmé l'inéluctabilité d'un deuxième tour lors d'une rencontre de trois de ses cadres avec la presse sénégalaise.*



« On est déjà vers la victoire finale. On ira vers le deuxième tour », a annoncé le secrétaire exécutif du Directoire de campagne de DSP, Mario Dias Sami. Qui prétend que le candidat du PAIGC, Domingos Simoes Pereira est arrivé en tête, sans pour autant donner des chiffres. "L'organe habilité s'en chargera", s'est excusé Mario Sami.



La Commission nationale électorale a prévu de proclamer les résultats officiels provisoires, mercredi prochain.