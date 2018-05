Dénonçant des tracasseries douanières et un contrôle excessif, l’UNACOIS Jappo fâchée contre l’Etat

Le secteur du commerce au Sénégal est soumis à un sérieux risque d’implosion générale après celui de l’éducation qui vient de connaître une relative accalmie.



En effet, les activités d’importation et de distribution de produits alimentaires sont soumises à rude épreuve du fait de pratiques publiques restrictives non conformes au droit communautaire de la CEDEAO, relatives à la hausse récurrente des valeurs en douanes, la rétention des DIPA ( déclaration d’importation de produits alimentaires) et au contrôle excessif exercé sur les commerçants sénégalais particulièrement ciblés.



Face à cette situation devenue insupportable, l’UNACOIS Jappo, prend à temoin, l’opinion nationale et internationale, de sa ferme détermination de s’opposer par tous les moyens légaux à sa disposition, à cette entreprise occulte conduite contre les interêts des importateurs et commerçants sénégalais.



A cet effet, une situation détaillée de toutes les pratiques occultes relevées dans le secteur du commerce sera livrée à l’opinion au cours du point de presse que l’UNACOIS Jappo tiendra le mercredi 9 mai 2018 à partir de 16 heures à son siege sis à colobane, Place de la Nation.



Toute la presse ( nationale et internationale ), et les organisations consuméristes y sont cordialement invitées.



Fait à Dakar, le 5 mai 2018,



L’ UNACOIS Jappo